Vereadora do PSD na Câmara de Viana desvincula-se do partido

A Vereadora do PSD na Câmara de Viana do Castelo (PS), Paula Cristina Veiga, anunciou esta quinta-feira a sua desvinculação do partido pelo qual foi eleita nas últimas eleições autárquicas. Invoca "situações de monopolização" para a sua tomada de decisão e informa que continuará a exercer o seu mandato até ao fim, mas como independente.

"Faço público que tomei a decisão de pôr fim à militância no PSD. Desta forma continuo o meu mandato da forma como comecei - independente", escreve Paula Veiga num comunicado de imprensa divulagado na manhã desta quinta-feira, justificando: "(...)Organizações como os grandes partidos, como é o caso do PSD, tendem a ser desvirtuadas quando se começam a verificar situações de monopolização".

Esclarece que entende o partido, como "uma instituição empenhada em causas cívicas, não-violenta, que pretende executar princípios, objetivos e políticas ancoradas numa concepção comum do bem comum". "Quando isto é desvirtuado em prol de interesses próprios desvirtua-se o caráter de um partido, ditando-se a falência do fator agregação que deve subsistir e suportar qualquer organização", conclui, sem aludir a situações concretas que possam ter originado a sua decisão.

Contactado o Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, Olegário Gonçalves, declarou que não pretende tomar posição sobre o caso.

O PSD elegeu dois vereadores nas últimas eleições autárquicas para a Câmara de Viana. Ao lado de Paula Veiga exerce também Hermenegildo Costa.

O executivo municipal tem reunião ordinária agendada para esta tarde.