Viana abre até junho o único Banco de Provas de Armas

Vai ser o primeiro centro português e da Península Ibérica de certificação e representa um investimento de 2,5 milhões de euros. Será a 15.ª estrutura do género no Mundo.

O primeiro Banco de Provas (BdP) de Armas de Fogo e Munições da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Portugal deverá entrar em funcionamento, o mais tardar, até junho, em Viana do Castelo. A estrutura, implantada na mesma zona da fábrica de armas Browning, empresa belga em atividade há 48 anos na zona industrial de Neiva, está já em fase de conclusão. A Câmara iniciou há dias os trabalhos de arranjo da envolvente às instalações.

"Estamos a tratar dos arranjos exteriores e dos acessos, e eu diria que em maio, no máximo, em junho, o Banco de Provas estará em condições de funcionar. Com aquela especificidade, será o 15.º banco no Mundo e único na Península Ibérica", declarou ao "Jornal de Notícias" o vereador do Urbanismo na Câmara de Viana, Luís Nobre, referindo que, para concretizar a parte da empreitada que lhe cabe, a autarquia "precisa de cerca de três meses".