Viana aposta num "Táxi Saúde" para transportar população sénior carenciada

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou esta quinta-feira a criação de um serviço de "Táxi Saúde" para transporte da população sénior carenciada para o centro de vacinação contra a covid-19 e serviços de saúde.

A medida contempla uma bolsa de 40 mil quilómetros, através de uma alocação financeira de 20 mil euros, que, além de apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social e carência económica, também beneficiará a atividade dos táxis que operam naquele concelho.

"Criamos o programa 'Táxi Saúde' para a população sénior mais carenciada, com dificuldades de mobilidade às instituições de saúde, ter uma ajuda através dos táxis. Nós facilitamos o acesso, numa primeira fase ao centro de vacinação da covid-19 e ao longo do ano a outras modalidades", informou o Vereador a Promoção da Saúde, Ricardo Rego, referindo que a iniciativa irá suprir dificuldades de mobilidade propiciadas "pelo fecho de trajetos de autocarros e pela nova lei que limita o acesso ao transporte de doentes não urgentes".

"Paralelamente, é uma forma também de ajudar um setor que tem sido fustigado com o processo da pandemia. Todos os táxis tem aderido e viram com bons olhos este programa", acrescentou, concluindo que, após a aprovação por unanimidade esta quinta-feira em reunião do executivo, o "Táxi Saúde" "deverá ser operacionalizado nas próximas semanas".