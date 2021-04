Viana aprova voto de pesar pela morte do antropólogo galego Carro Otero

A Câmara de Viana do Castelo aprovou, esta quinta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento do galego Xosé Ignacio Carro Otero, médico, antropólogo, académico e investigador da história e da arte, natural de Santiago de Compostela.

Carro Otero, que morreu no passado dia 23, foi assessor do antigo presidente da Xunta da Galiza, Fraga Iribarne, e tornou-se uma figura reconhecida em Portugal, onde foi condecorado com a Ordem do Infante Dom Henrique (1992) e com a Ordem Militar de Santiago da Espada (1996).

E também deixou marca no Alto Minho. Segundo o voto de pesar agora aprovado pela Câmara de Viana, era "um grande amigo da cultura e da etnografia, sendo frequentador da romaria d'Agonia, tendo sido escolhido para Presidente da Comissão de Honra em 2004".

"Pela perda para a ciência e cultura transfronteiriças, a Câmara Municipal de Viana do Castelo aprova um voto de pesar a endereçar à família, à Xunta de Galicia e ao Alcaide de Santiago de Compostela", informou aquela autarquia.