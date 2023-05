Viana "avalia juridicamente" funcionamento de parque de campismo sem licença

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, afirmou, esta terça-feira, que a autarquia está a avaliar juridicamente o facto de a empresa Orbitur ter em funcionamento um parque de campismo (o Viana Camping) alegadamente sem licença.

Em causa está a polémica que se arrasta desde que a autarquia suspendeu o concurso público aberto no ano passado para renovação da concessão do parque, situado no Cabedelo.

A Orbitur, que explora aquele equipamento há cerca de 60 anos e apresentou proposta para a renovação, avançou em fevereiro deste ano com uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, a contestar a decisão da Câmara, acusando-a "de irregularidades". Quando chegou o mês da abertura oficial do espaço, que funciona de março a outubro, abriu o parque ao público.

O autarca Luís Nobre afirmou hoje, em declarações aos jornalistas no final da reunião quinzenal do executivo, que o município chegou a conceder à Orbitur "licença extraordinária provisória", para que esta pudesse ter o parque em funcionamento enquanto decorria o polémico concurso em 2022, mas adiantou que a mesma "foi interrompida" face à apresentação de uma ação judicial.

"O que os serviços jurídicos da Câmara, mas também os nossos consultores jurídicos, estão a avaliar é que, efetivamente, o período de funcionamento do parque era de março a outubro, todos os anos, e encerrava nos restantes meses. A entidade que lá está [Orbitur] tomou a iniciativa de o abrir, estamos a avaliar e tomaremos as decisões que forem convenientes em defesa do interesse público", declarou Luís Nobre, adiantando que "a empresa tinha uma licença extraordinária provisória para laborar enquanto estivesse a decorrer o procedimento para nova concessão, que neste momento foi interrompido".

"Tenho o meu entendimento, mas estão a ser avaliadas juridicamente todas as consequências da situação que se criou pela iniciativa da entidade que explorou o parque até hoje", reforçou.

Orbitur fala em "falta de resposta" da Câmara

A própria Orbitur anunciou que o parque de campismo que geria no Cabedelo está a funcionar desde março. "No corrente ano de 2023, o parque encontra-se aberto ao público, desde 11 de março último e até 9 de outubro, observando-se, como é habitual, um período de encerramento durante a época baixa, sensivelmente entre meados de outubro e meados de março", informou recentemente a empresa, em comunicado.

O grupo "procurou por todos os meios ao seu alcance obter esclarecimentos diretamente com a Câmara Municipal, face a irregularidades ocorridas no âmbito do último concurso público para a exploração do Viana Camping", a que a este "se apresentou cumprindo os termos do mesmo", adiantou a Orbitur.

"Foi perante a falta de resposta e face a várias diligências feitas junto dos serviços da Câmara de Viana e a inexistência de despacho de prorrogação do referido concurso público, que a Orbitur se viu obrigada a recorrer ao Tribunal, mas não sem que antes, por mais do que uma vez, tenha solicitado reunir com o Sr. presidente da Câmara", acrescentou.