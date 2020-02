Viana "celebra o amor" com oferta de doces e música na rua

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:57 Facebook

Viana do Castelo vai receber este ano, pela primeira vez, uma celebração do dia de São Valentim, com oferta de doces e música na rua.

A iniciativa "Viana é amor" decorrerá no próximo dia 15 de fevereiro na Praça da República, em pleno coração da cidade. Incluirá um espetáculo pela Banda de Gaiteiros da Zé Pedro Associação Musical da parte da manhã, e a apresentação de uma mesa com doçaria "com 80 metros lineares".

Dez pastelarias locais vão oferecer aos enamorados "1500 mini-cupckaes e mil saquinhos com duas bolachas", alusivos ao tema do amor. À noite, na mesma praça, atuará a banda "The Lucky Duckies".

Entretanto, estão a decorrer também dois concursos: um de montras do Dia de São Valentim para o estabelecimentos comerciais da cidade e outro para eleger um slogan para utilizar no Dia dos Namorados em 2021.

O programa tem organização conjunta da Câmara Municipal e Associação Empesarual de Viana do Castelo.