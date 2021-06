Viana dá mil vouchers com descontos para captar turismo nacional e galego 

Um voucher com descontos, no valor total de até 30 euros, na hotelaria, restauração, operadores de animação turística e lojas de artesanato de Viana do Castelo, vai ser distribuído a turistas nacionais e da Galiza.

A campanha "Viver Viana" foi lançada esta segunda-feira e estará em vigor de 1 a 31 de julho, com a entrega de mil vouchers. A iniciativa é financiada pela Câmara Municipal e pela Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), com um montante de 40 mil euros, e pretende, segundo o autarca local, José Maria Costa, ser "um acelerador do turismo", num contexto de retoma económica, privilegiando "os setores mais constrangidos" pela crise pandémica e apostando no turismo interno e, principalmente, no galego.

"É um piscar de olho à Galiza. Os galegos são 30 a 40 por cento do nosso mercado", declarou o presidente da Câmara, referindo que o objetivo da campanha é "ganhar o verão". José Maria Costa deu conta ainda de que, a julgar pela ocupação "dos hotéis de cadeia", o turismo estará já a regressar a Viana do Castelo e que "é esperado um ano turístico idêntico ao de 2020".

Os mil vouchers iniciais (há possibilidade de a campanha ser alargada) serão distribuídos nas receções de hotéis e alojamentos turísticos, mediante reserva de quarto. E os turistas beneficiarão de descontos, por cada dia de estadia em Viana: dez euros no alojamento, dez na restauração, cinco euros na compra de artesanato e cinco na aquisição de serviços de animação turística.

A apresentação do voucher vale ainda entrada gratuita no navio Gil Eannes e noutros museus da cidade, além de viajar gratuitamente no Funicular de Santa Luzia.

Para Manuel Cunha Júnior, presidente da AEVC, pretende-se com a ação "apoiar os setores da hotelaria, da restauração e do artesanato, que foram muito prejudicados pela ausência de feiras e eventos, e a própria animação turística". O seu lançamento antecipado visa angariar empresas daqueles setores para aderirem à campanha.

Apesar da distribuição estar prevista durante o mês de julho, a validade dos vouchers estender-se-á à primeira semana de agosto.