Viana desativou centro de vacinação em pavilhão desportivo

O Centro de Vacinação de Viana do Castelo, instalado no Pavilhão Nicolau Veríssimo, em Meadela, foi desativado. Após mais de um ano ao serviço da população, o espaço deixou de funcionar e as vacinas contra a covid-19 passam agora a ser administradas nos centros de saúde.

"Após mais de um ano a inocular cerca de 80 mil pessoas, o centro fecha portas, tendo assumido, neste período, um papel fundamental no controlo da pandemia por covid-19 no concelho vianense", anunciou, esta quinta-feira, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que assumiu o funcionamento do centro de vacinação em parceria com a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

O referido pavilhão desportivo foi adaptado com "capacidade para inocular cerca de 800 pessoas por dia". Segundo aquela autarquia, "permitiu vacinar, na primeira fase, os utentes com mais de 80 anos e as pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, tendo depois alargado a vacinação a todas as outras faixas etárias".

O funcionamento contou ainda o envolvimento das juntas de freguesia, que em muitos casos asseguraram transporte e apoiaram no contacto com a população.