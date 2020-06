Viana desliga parquímetros e alarga esplanadas para ajudar a recuperação económica

Os cerca de 200 parquímetros da cidade de Viana do Castelo vão ser desligados até setembro. O estacionamento à superfície e também no parque subterrâneo do Campo d'Agonia (1080 lugares) vai ser gratuita nos meses de verão como forma de apoio à economia local.

A Câmara Municipal aprovou, esta quinta-feira, em reunião do executivo, isentar os visitantes e habitantes do pagamento de taxas de estacionamento num total de 1250 lugares até agora pagos.

Foi também aprovada uma alteração da postura de trânsito da cidade para libertar espaço para alargamento e criação de novas esplanadas em restaurantes, cafés e pastelarias. O projeto com a designação de Viana à esplanada" implicará a ocupação de zonas até agora utilizadas para estacionar, e também restrições de circulação, em determinados horários e dias da semana, em várias áreas e artérias da zona histórica.

As propostas foram apresentadas pelo Vereador da Mobilidade e da Atividade Económica, Luís Nobre (PS), como forma de "alavancar os setores do comércio tradicional, restauração e bebidas" do município, neste período de desconfinamento. As iniciativas inserem-se num pacote de "medidas de prevenção, mitigação sociais e económicas no âmbito da covid-19", e obtiveram a unanimidade dos votos do executivo.

O Presidente da Câmara, José Maria Costa, declarou hoje, após a reunião do executivo, que, além da recuperação económica, estas ações servem para que "os empresários sintam que a Câmara está sensível às suas dificuldades". E anunciou: "Vamos lançar em breve novas medidas de promoção e atração para Viana do Castelo".