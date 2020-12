Viana do Castelo adjudica reconversão da antiga Praça de Touros por 3,7 milhões de euros

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou esta quinta-feira a adjudicação da obra de reconversão da antiga Praça de Touros. A empreitada, com preço de cerca de 3,7 milhões de euros, prevê "a demolição praticamente integral" da praça e a reabilitação e refuncionalização para a prática desportiva. O prazo de execução é de 18 meses.

A empreitada adjudicada à empresa Baltor inclui a requalificação da antiga Praça de Touros e das zonas adjacentes, estando prevista a demolição "praticamente integral" do edifício.

A antiga arena, com uma área de 3 800 metros quadrados e cerca de 65 metros de diâmetro, será transformada "numa estrutura multifunções, que sirva o desporto e os jovens, apta para a prática de várias modalidades em simultâneo".

A gestão do novo equipamento desportivo municipal vai ser contratualizada com a Escola Desportiva de Viana (EDV), em regime de comodato. A Praça de Touros de Viana do Castelo foi desativada em 2009.