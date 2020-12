Viana do Castelo apela a jovens para "apadrinhar" idosos sem família

A Câmara Municipal de Viana do Castelo entregou esta terça-feira 50 tablets a 15 instituições com estruturas residenciais para idosos, para as dotar de meios técnicos para a comunicação dos utentes com as famílias.

Além de disponibilizar aqueles equipamentos, a autarquia está também a promover uma iniciativa de contacto intergeracional, que convida jovens a voluntariarem-se para comunicar com idosos sem retaguarda familiar.

"A nossa ideia é que estes idosos possam ter contacto com jovens que estarão ao dispor deles para serem os padrinhos ou os contadores de histórias", adiantou a vereadora da Coesão Social. Carlota Borges desafia também as instituições a aderir àquele tipo de ação para que os mais velhos desprovidos de família possam "criar laços" com outras pessoas, principalmente jovens estudantes que podem ser da área da Gerontologia ou de outros setores de atividade.

O projeto da câmara de Viana tem o nome de "Maiores online" e abrange as duas referidas vertentes: facilitar a comunicação dos idosos com as famílias através da Internet e uma campanha designada "Liga-te a um idoso", que apela ao "apadrinhamento" de idosos pelos mais novos, para que passem a conviver com os mais velhos de forma virtual.