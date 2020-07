Viana do Castelo avalia impacto de ilhas flutuantes de energia solar no rio Lima

Hoje às 16:37 Facebook

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, disse esta terça-feira estar a ser analisada a instalação de três ilhas flutuantes de produção de energia solar no rio Lima, para "acautelar" o seu impacto na utilização do espelho de água.

"Os nossos serviços estão a fazer análise técnica do projeto. A preocupação é que o espaço a ser utilizado por aquelas infraestruturas não conflitue com usos preexistentes, nomeadamente, a atividade piscatória e os desportos náuticos. A atividade no rio Lima tem de compatibilizar todo o tipo de usos", reconhece José Maria Costa.

Em causa está o PROTEVS, um projeto-piloto que prevê a instalação, por um prazo máximo de cinco anos, de três ilhas no espelho de água a poente do porto comercial de Viana do Castelo, em área de jurisdição da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) para o desenvolvimento de unidades de geração de energia com recurso a fontes renováveis de irradiação solar.

