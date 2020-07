Viana do Castelo celebra o novo santo São Bartolomeu dos Mártires

A cidade de Viana do Castelo vai nos próximos dois dias celebrar o novo Santo, São Bartolomeu dos Mártires, com atos religiosos, música e teatro.

Esta sexta-feira à noite, a Fundação Átrio da Música - Escola Profissional Artística do Alto Minho (ARTEAM) realiza, às 21.30 horas, um concerto nos Claustros do Convento de São Domingos, onde estão depositados restos mortais do Santo.

No sábado, dia 18, o Bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, vai celebrar às 18.30 horas, na Igreja de São Domingos, uma eucaristia em honra de São Bartolomeu dos Mártires.

E nesse dia também, o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana vai apresentar um "percurso audiovisual com momentos expositivos e interativos", entre as 9 horas e as 18 horas, e transmitir, às 22 horas, o espetáculo "Visitações Bartolomeanas". A peça com texto e encenação de Ricardo Simões, será exibida "em ecrã gigante, no Claustro da igreja de São Domingos, com entrada livre, sendo obrigatório o uso de máscara".

Na Igreja de São Domingos, Paróquia de Monserrate, onde está o tumulo e uma relíquia do Santo, está a decorrer uma novena preparatória daquelas festividades em honra de São Bartolomeu dos Mártires, que termina com terço e celebração de uma eucaristia.