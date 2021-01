Viana do Castelo cria unidade de acolhimento de sem abrigo durante a noite 

Uma estrutura de acolhimento para sem abrigo foi instalada num terreno contíguo ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.

A unidade vai funcionar de forma provisória, em módulos de contentores, com condições para sete pessoas. Segundo um comunicado divulgado esta tarde pela Câmara Municipal, a unidade, com sete camas, balneário e cacifos, já está disponível, e "pretende ser uma solução provisória".

Foi criada pela autarquia em colaboração com parceiros de ação social (GAF, SAAS, CRI e Segurança Social) e "funcionará até que seja disponibilizada uma definitiva que está a ser projetada e será candidatada a fundos comunitários". "A unidade temporária vai suprir as necessidades emergentes de pessoas em situação de sem abrigo e dará uma resposta imediata de alojamento noturno", revela a autarquia.

Para dormirem no quartel, os sem abrigo terão de cumprir o horário de estadia, entre as 19.30 e as 8 horas do dia seguinte, obrigatoriedade de medição da temperatura corporal, o uso da máscara de proteção individual, a utilização de um kit de higiene pessoal, a responsabilização pela conservação do espaço e não comer, beber ou fumar.