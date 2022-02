Viana do Castelo desespera por centenas de trabalhadores

Câmara e empresas lançam portal para recrutar funcionários. Negócios perdidos por falta de mão de obra.

A falta de profissionais em várias setores de atividade levou o município de Viana do Castelo a avançar com a criação de um portal na Internet que agregue informação da oferta e procura de emprego naquele concelho. O "Work in Viana" (workinviana.com ), criado pelo parceiro tecnológico da Câmara, a SparkelIT, ficou disponível online na quarta-feira à noite e apela a que empresários divulguem as suas vagas de emprego e candidatos se apresentem aos lugares disponíveis. O objetivo é suprir as dificuldades de recrutamento crescentes em setores como construção civil, indústria automóvel, hotelaria, carpintaria e metalomecânica. E que já levaram até à perda de novos potenciais investimentos.

Pelo somatório de vagas disponíveis em três empresas com quem o JN falou à margem da apresentação do portal, há, pelo menos, cerca de 300 postos de trabalho à espera de candidatos. "Ultimamente, coincidentemente com o início da pandemia, a dificuldade de recrutamento sente-se de uma forma acentuada e transversal a todos os setores. E, infelizmente, é uma tendência que não se vislumbra que venha a melhorar", declarou Paulo Balinha, empresário da construção civil.