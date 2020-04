Viana do Castelo distribui 20 mil máscaras pela população de risco

A Câmara Municipal e as juntas de freguesia de Viana do Castelo iniciaram, esta sexta-feira, a distribuição de 20 mil máscaras pela população do concelho.

A medida é dirigida a idosos e grupos de risco de todas as freguesias. E surge, segundo o vereador da Coesão Territorial, Luís Nobre, citado em comunicado divulgado pela autarquia, "numa altura em que se prepara o levantamento do Estado de Emergência."

"Esta iniciativa deve-se ao facto de ser necessário [os grupos de risco] estarem preparados para o levantamento gradual e progressivo das medidas de emergência estabelecidas, permitindo desse modo que o país volte a funcionar minimamente como um todo, saindo deste estado de suspensão em que nos encontramos", disse Luís Nobre.

A distribuição de máscaras junta-se a um conjunto de medidas que o executivo lançou no âmbito do combate à Covid-19. Entre elas o reforço orçamental em 750 mil euros para a Coesão Social, Ação Social Escolar e apoio às Freguesias, distribuição de 25 mil luvas, 18 mil máscaras e 200 batas aos profissionais das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.