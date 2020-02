Viana do Castelo diz adeus a uma casa histórica

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O café Guerreiro, na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Viana do Castelo, encerrou na quinta-feira, mas as portas continuam abertas.

Lá dentro está ainda gente a trabalhar para desmantelar a casa. E a receber os abraços e as palavras de conforto que clientes e amigos ali vão deixar, num entra e sai constante.

"Deixa-me dar aqui um abraço", diz um antigo cliente enlaçando Samuel Matos, de 65 anos, proprietário do café que funcionava no rés do chão de um edifício semidevoluto na principal avenida de Viana. O imóvel foi comprado e vai ser transformado num empreendimento imobiliário.