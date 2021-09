Viana do Castelo: Eleições mais disputadas de sempre ditam sucessão de José Maria Costa

Oito candidatos à Câmara de Viana do Castelo vão disputar, nas eleições de domingo, a sucessão do autarca do Partido Socialista (PS), José Maria Costa, que sai por imperativo da limitação de mandatos. É o ato eleitoral mais disputado de sempre.

Os socialistas lideram aquele município há 28 anos e Luís Nobre, arquiteto, atual Vereador com pelouros como Planeamento e Gestão Urbanística, apresenta-se como putativo sucessor do socialista "legitimado" por uma maioria absoluta. "Acreditamos no que fizemos, no que estamos a propor e desta forma confiamos que os vianenses nos compensem com a sua decisão de uma forma massiva, para que nos possam dar energia e legitimidade democrática", afirma o candidato do PS, indicando a maioria absoluta como "resultado mínimo". "A maioria tem de ser sempre garantida", diz.

Um dos seus principais opositores é Eduardo Teixeira, antigo vereador em Viana do Castelo e hoje deputado na Assembleia da República. Cabeça de lista pelo PSD, em coligação com o CDS-PP, concorre pela segunda vez à Câmara, nestas eleições com o lema "É agora Viana". "Nestas eleições ganharão os vianenses porque terão um novo presidente de Câmara. Estou disponível para ser o rosto da mudança que os vianenses anseiam", afirma o social-democrata Eduardo Teixeira, sem fazer prognósticos quanto a resultados no domingo. "As eleições ganham-se por um voto e eu estou a lutar para o bem dos vianenses e de todas as pessoas que pedem a minha envolvência num momento em que Viana do Castelo está na cauda do desenvolvimento em tudo", disse.