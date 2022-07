Viana do Castelo: Fez 100 anos de vida e 75 de casamento

Marcílio entrou este sábado no clube dos centenários. O ex-polícia festejou ao lado da mulher de sempre, que conheceu num bailarico, da família e dos amigos

Marcílio Sanches, antigo agente da da PSP, natural de S. Pedro da Torre Valença, celebrou este sábado 100 anos, ao lado da mulher Maria Bacelo, de 95, com quem está casado há 75. O casal reside há seis anos no Lar de S. Tiago, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, e foi lá que hoje viveu um momento simbólico que assinalou o aniversário, rodeado da família mais próxima e de amigos.

David Sanches, único filho vivo de Marcílio e Maria (em 1999 perderam a filha Susana quando esta tinha pouco mais de 40 anos), tem tanta idade quanto a do casamento dos pais. Aos 75 anos, não cabe em si de orgulho por os ter vivos e ainda mais com um casamento tão longevo. "Hoje em dia é muito difícil. Alguns casamentos duram 75 dias", brinca. Mais a sério, conta que o casal "teve muitos altos e baixos, e muitas dificuldades financeiras no início". "O meu pai foi sempre um homem de regras, muito poupado e muito exigente com os filhos. Criou-nos com as palavras sim e não. E sempre nos ensinou que quanto se tem 100 só se gasta 90 e é preciso criar um mealheiro para as dificuldades", recorda, lembrando que "em casa, podia não haver muitas calças e muitos sapatos, mas a mesa era sagrada e não faltava nada".