Viana do Castelo fixa maio como limite para decisão sobre Romaria d"Agonia

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, disse, esta quinta-feira, que em maio tomará uma decisão sobre a Romaria d'Agonia 2020, assente "na segurança das pessoas e nas orientações das autoridades de saúde e do Governo" relativas à Covid-19. A edição deste ano da Romaria Nossa Senhora da Agonia tem cinco dias de festa, entre 19 e 23 de agosto.

José Maria Costa referiu que no expectável "final do estado de emergência, a 1 de maio, depois de conhecidas as orientações quer da Organização Mundial da Saúde quer da Direção-Geral da Saúde e do Governo, será tomada uma decisão".

"Vamos aguardar a conclusão do período do estado de emergência. Durante o mês de maio tomaremos uma decisão, tendo sempre por base a segurança das pessoas e as orientações que forem emanadas, quer pelas autoridades de saúde quer pelo próprio Governo, relativamente à aglomeração de pessoas e ao distanciamento social que for exigido na altura", afirmou o autarca.

