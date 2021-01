Viana do Castelo: iniciada construção do Fórum Cultural das Neves

Hoje às 18:10 Facebook

Já arrancou a empreitada que vai transformar uma antiga habitação num fórum cultural, no lugar das Neves, em Viana do Castelo. O novo espaço pretende servir o Vale do Neiva com um equipamento apropriado para acolher eventos culturais.

Com um investimento de 286 mil euros e um prazo de execução de 180 dias, as obras contemplam a criação de áreas expositivas que irão promover os valores identitários do Vale do Neiva, de um espaço para formação, discussão e promoção de eventos culturais com uma sala/auditório e de uma biblioteca dedicada ao Vale do Neiva.

