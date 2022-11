Viana do Castelo investe 350 mil euros em animação durante Mundial e quadra natalícia

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou esta sexta-feira um investimento de 350 mil euros em programação para animar a cidade durante a quadra natalícia e o Campeonato Mundial de Futebol.

O programa "Viana, Coração do Natal", que se inicia a 1 de dezembro e termina a 8 de janeiro, decorrerá em simultâneo com uma "Fan Zone Mundial", instalada na Praça da Liberdade, com transmissão de jogos da seleção nacional e do Brasil, assim como todos os de fases eliminatórias. Na tenda gigante, com entrada gratuita e capacidade de ocupação de até mil pessoas, decorrerá animação paralela com atuação de bandas, dj's e espetáculos de stand up comedy.

A programação natalícia incluirá atividades diárias, desde concertos, ações e decorações de rua, animação infantil, exposições e mercados alusivos à época. E também duas grandes festas: o "Viana: Moscatel e Banana", iniciativa idêntica ao célebre "bananeiro" de Braga, prevista para a tarde de 24 de dezembro, na Praça da República, e um evento de passagem de ano, com música, bares e fogo-de-artifício, na tenda agora dedicada ao Mundial.

PUB

Na sexta-feira, dia 2 de dezembro (pelas 18 horas), será ligada a iluminação de natal, com espetáculos 3D e árvore, este ano abrangendo um total de 28 ruas, praças, rotundas e entradas da cidade.

Segundo o presidente da câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, o objetivo do investimento, este ano, de 350 mil euros (160 mil dizem respeito à iluminação natalícia), numa programação "intergeracional" que alia a quadra festiva ao ambiente também festivo do Mundial de futebol, é "impulsionar a maior visitação de sempre na cidade". Em 2021, na animação desta época, numa parceria que se repete este ano entre a autarquia e a associação empresarial de Viana do castelo, foram investidos 300 mil euros.

"A economia só acontece se, de facto, houver ambientes apelativos. No fundo, é o que nós pretendemos. É criar, mesmo num constrangimento e sendo mais racionais e assertivos nas nossas opções, não deixar de proporcionar ambiente que faça acontecer a microeconomia", declarou o autarca, considerando "fundamental para os agentes económicos e tecido comercial" a dinamização durante este período.

Mais de uma centenas de iniciativas e LED para poupar energia

O programa "Viana, Coração do Natal", apresentado esta sexta-feira em conferência de imprensa, inclui "mais de uma centena de propostas e iniciativas, para todos os gostos e idades, até à primeira semana de janeiro do novo ano".

A Praça da República, "sala de visitas" da cidade, vai ser transformada em 'Praça Natal', com carrossel para os mais pequenos e decoração alusiva. Este ano, a Árvore de Natal 3D, habitualmente instalada na Praça da Liberdade, foi transferida para o Jardim da Marina, sendo que aquela praça é agora espaço da animação na tenda dedicada ao Campeonato do Mundo de Futebol. E que também acolherá um mercado de natal e a animação noturna "Viana Winter Fest".

A iluminação pública alusiva à época estará este ano ligada menos duas horas que o habitual: de segunda-feira a quinta-feira, das 18 às 22 horas e, às sextas-feiras e fins-de-semana, o horário será alargado, entre as 18 e a 00 horas. A opção pela utilização de "LEDs de alta intensidade vai permitir economizar cerca de 33% da energia, sem perder o brilho da festa".