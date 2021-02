Viana do Castelo investe nove milhões de euros em nova zona industrial

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:42 Facebook

Uma nova zona industrial vai nascer no concelho de Viana do Castelo. O novo investimento foi apresentado esta sexta-feira pela Câmara Municipal. Implicará a aquisição de 25 hectares de terrenos, processo que será iniciado de imediato pela autarquia, no valor de quatro milhões de euros. E um investimento em infraestruturas de cerca de cinco milhões.

A nova Zona Industrial de Alvarães Norte ficará localizada na freguesia de Alvarães, numa área compreendida, entre a A28 (autoestrada Viana do Castelo - Porto) e a Estrada Nacional 13. E, segundo o vereador do Desenvolvimento Económico, Luís Nobre, surge numa altura em que os cinco parques empresariais (Lanheses, Praia Norte, Meadela, Neiva I e Neiva II) daquele concelho "estão esgotados".

A sua instalação deverá ser iniciada "ainda este ano" e a expectativa, face às intenções de investimento já manifestadas para aquele parque industrial, é que possam vir a ser criados "mil novos postos de trabalho", em unidades produtivas nas áreas da logística, setor automóvel, ramo alimentar, lacagem, produção de meios de transporte suaves e novas tecnologias. Estará desde já programada "a fixação de três grandes investimentos" naquela zona.

A área de intervenção da Zona Industrial de Alvarães Norte compreenderá um total de nove lotes, com área de construção de 14 hectares. Contará ainda com 162 lugares de estacionamento para veículos pesados e 753 lugares de estacionamento de viaturas ligeiras.

De acordo com Luís Nobre, nos últimos oito anos, o município de Viana do Castelo investiu 20 milhões de euros na captação de indústria. Foram concretizados "72 contratos de investimento local, nacional e internacional", num montante global de "330 milhões de euros", tendo sido criados "5500 postos de trabalho diretos".