Viana do Castelo lança plataforma para monitorizar recolha de resíduos

A Câmara de Viana do Castelo lançou uma plataforma que conta com a participação dos cidadãos para a monitorização e apoio à gestão da recolha de resíduos nos ecopontos, nos recipientes instalados na rede de passadiços e, em breve, na Ecovia do Litoral Norte e no centro da cidade.

Em comunicado, o município explica que o sistema, integrado no Módulo de Monitorização Partilhada do Ambiente, vai ainda permitir, durante a época balnear, a monitorização, partilhada entre a câmara municipal, serviços municipalizados, juntas de freguesia e os munícipes ou utilizadores, dos sanitários e balneários das praias.

"O módulo participativo baseia-se num trabalho de vários meses que consistiu na georreferenciação dos recipientes de recolha de resíduos e onde estão a ser colocados dísticos sinalizadores de forma a que o munícipe possa informar, através do uso de um código QR lido pelo telemóvel, que o recipiente está cheio e, portanto, em condições de ser recolhido", explica a autarquia.

