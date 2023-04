Viana do Castelo lança rota turística de geoparque aspirante à Unesco

Viana do Castelo está a lançar um novo produto turístico, em torno do seu geoparque, aspirante ao reconhecimento da Unesco.

Criado em 2017, após trabalho de inventariação do património geológico do concelho e identificação de 13 monumentos naturais, o parque vai agora integrar pacotes para turistas, aliado a outros pontos de interesse da região.

Nos últimos dias, operadores turísticos visitaram Viana do Castelo para conhecer a "Rota do Geoparque do Litoral de Viana do Castelo" - proposta integrada no programa "Minho Tourism Design Experience", financiado pela estratégia de eficiência coletiva PROVERE Minho Inovação, das comunidades intermunicipais (CIM) do Ave, Cávado e Alto Minho.

"Este é um projeto realizado com a Câmara Municipal de Viana do Castelo e pela CIM Alto Minho, e visa dar a conhecer e potenciar um produto turístico novo e inovador, que pode ser experimentado e implementado por operadores turísticos nacionais e internacionais", diz Nuno Barbosa, especialista em turismo e administrador da empresa de promoção e animação turística Viv'Experiência. A nova rota inclui "quatro slots" e pretende proporcionar experiências em torno do aspirante a Geoparque mundial da Unesco.

A ideia é que, em torno de visitas aos 13 geomonumentos espalhados pelo concelho, o turista usufrua de passeios na natureza (a pé, de bicicleta, a cavalo e de barco), contactando ao mesmo tempo com a cultura e tradições locais, património histórico e arqueológico, e gastronomia.