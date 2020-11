Viana do Castelo liga hoje a iluminação de Natal

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:36 Facebook

A iluminação de Natal em Viana do Castelo vai ser ligada esta sexta-feira ao início da noite.

As ornamentações, este ano da responsabilidade da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), com o apoio financeiro da Câmara Municipal, vão iluminar mais ruas do que em anos anteriores.

A Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, uma das principais artérias da cidade, terá, à semelhança do ano passado, um espetáculo multimédia, que sincroniza luzes e música, com a duração de cerca de 10 minutos. O primeiro terá lugar já hoje às 19.30 horas.

Segundo a AEVC, neste Natal, será criado na cidade "um triângulo" de visitação da decoração natalícia, formado pelas praças da República e da Liberdade, e Largo de São Domingos. Neste dois últimos locais, estarão instaladas árvores natalícias.

"O Natal chega mais cedo a Viana por uma questão de apoio ao comércio da cidade na época pandémica", explicou recentemente Manuel Cunha Júnior, presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), que assumiu a animação da cidade, até janeiro, através de um protocolo de financiamento de 209 mil euros com a Câmara Municipal.

"O valor global da iluminação natalícia é 170 mil euros. Houve um acréscimo de 20 mil por conta da interatividade dos equipamentos que vão ser colocados", adiantou, referindo que a iluminação foi contratada "em julho para obter vantagens na negociação e aproveitar as novidades que acabavam por ficar noutros concelhos, quando era negociada tardiamente". "Começamos a instalar mais cedo para evitar atrasos e o mau tempo e para proporcionar ao nosso comércio praticamente dois meses de animação natalícia", concluiu.

A iluminação ficará ligada até 10 de janeiro.