Viana do Castelo promove vinho verde com festival de blues

Um festival com quatro bandas de blues em cartaz vai promover o vinho verde (casta Loureiro) que se produz na região de Viana do Castelo durante dois dias, no próximo mês.

O Wine & Blues vai decorrer nos dias 26 e 27 de maio, na Praça da República, com cerca de uma dezena de produtores de vinho verde, a dar a conhecer os seus vinhos ao público. Com entrada gratuita, tem como objetivos ampliar a promoção dos produtos vínicos locais e chegar a 50 mil visitantes, superando os números em termos de público das edições anteriores.

O programa do evento foi divulgado esta segunda-feira, pela Câmara de Viana do Castelo e pelo parceiro de organização, a empresa Eventos Pro-Ds.

PUB

No que toca a música, a 5.ª edição do Wine & Blues tem como cabeça de cartaz, na primeira noite (26 de maio), Cecilya & the Candy Kings (Barcelona, Espanha), que se estreia em Portugal, estando prevista também a atuação de Little Hands Blues Band (Braga). No segundo dia, atuam Lene Soul Brand (Milão, Itália) e The Rob Salinger Band (Aveiro).

"O Wine & Blues é um pretexto para promoção da casta Loureiro do Vale do Lima. O espetáculo musical vem enaltecer aquilo que é este produto local que nós queremos promover mais e melhor", declarou o vice-presidente e vereador da Cultura da Câmara de Viana do Castelo, Manuel Vitorino, referindo que, este ano, o festival inclui, além da mostra vínica, um fórum, no dia 26 à tarde, para debate com especialistas, "em torno das questões do vinho, do património, da história e da afirmação de Viana do Castelo" como região produtora.

Por seu turno, Andreia Amorim, da produção do Wine & Blues, destacou a novidade que vai reunir "especialistas nacionais que vão contar a história desta região demarcada e fazer olhar para o futuro".

De acordo com Jaques Ribeiro da Eventos Pro-Ds, duas das bandas em cartaz "vão pisar pela primeira vez solo nacional, em Viana do Castelo", Cecilya & the Candy Kings e Lene Soul Brand.