Viana do Castelo recebe próxima cimeira ibérica em outubro

A cidade de Viana do Castelo será palco, em outubro, da próxima cimeira ibérica. A iniciativa que reunirá representantes dos governos português e espanhol, ao mais alto nível, decorrerá no espaço do Centro Cultural daquela cidade.

Está confirmada a presença dos primeiros ministros português António Costa e espanhol Pedro Sánchez. E incluirá ainda, ao que o Jornal de Notícias apurou, um programa paralelo com visitas em vários pontos dos distritos de Viana e Braga, nomeadamente a instituições e empresas. Uma delas será à nova fábrica de vacinas de Paredes de Coura, da biofarmacêutica Zendal.

Em julho, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos disse que a cimeira ibérica a realizar no Minho no terceiro trimestre deste ano, "seria o momento ideal" para anunciar projetos de alta velocidade ferroviária que ligarão Portugal à Galiza.

Inicialmente, a cimeira estaria pensada para acontecer em Braga, mas acabou por ser escolhida a cidade de Viana do Castelo.