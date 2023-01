Viana do Castelo recebeu testemunho de Cidade Europeia do Desporto

O município de Leiria passou a Viana do Castelo, na sexta-feira à noite, o testemunho de Cidade Europeia do Desporto.

A cerimónia de entrega do troféu simbólico decorreu na gala de encerramento do projeto Leiria Cidade Europeia do Desporto 2022, que aconteceu no Teatro José Lúcio da Silva. O momento marcou o arranque oficial de Viana do Castelo como Cidade Europeia do Desporto 2023.

"Viana do Castelo está absolutamente motivada, não só o executivo, mas também todos os agentes desportivos e a comunidade vianense em geral. Assumimos que é nosso objetivo conseguirmos ser, em 2023, a melhor Cidade Europeia do Desporto", declarou o autarca vianense, Luís Nobre, que recebeu o troféu das mãos do presidente da Câmara municipal de Leiria, Gonçalo Lopes.

Luís Nobre afirmou ainda que "os grandes atletas, os grandes dirigentes e os grandes clubes" que existem em Viana do Castelo vão permitir que a cidade viva com "enorme sucesso" o novo desafio.

Na gala do encerramento de Leiria Cidade Europeia do Desporto 2022, Gonçalo Lopes referiu sentir "imenso orgulho em passar o testemunho a Viana do Castelo", deixando votos de "um ano de enorme sucesso e de muito desporto".

Marcaram presença o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, e o presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES Portugal), Nuno Santos.

João Paulo Correia desejou "a maior sorte" a Viana do Castelo e Nuno Santos referiu ter "a certeza de que Viana do Castelo vai ser igual ou ainda melhor do que Leiria neste desafio que é ser Cidade Europeia do Desporto".

Viana do Castelo conta atualmente "com 4500 atletas federados e mais de 10 mil não federados, distribuídos por 88 clubes e coletividades que promovem regularmente 50 modalidades", segundo informação divulgada pela Câmara municipal.