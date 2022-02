Viana do Castelo será Capital Europeia do Desporto em 2023

O presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES), Jean Francesco Lupattelli anunciou esta quarta-feira a aprovação da candidatura de Viana do Castelo a Capital Europeia do Desporto 2023. O anúncio foi feito numa cerimónia naquela cidade, após três dias de avaliação, e será oficializado na próxima segunda-feira em Bruxelas. Esta quarta-feira foi também apresentada a mascote, o Santiago, e o hino da candidatura.

"Muito obrigado caro presidente. Certamente não se vai arrepender desta responsabilidade, porque todos aqui, como percebeu, estão motivados, tranquilos e desejosos para começar a trabalhar para consolidar este desafio que nos lançou", declarou, após aquele anúncio, o autarca de Viana do Castelo Luís Nobre, que chegou à cerimónia de bicicleta, acompanhado pelo vice-presidente e o seu chefe de gabinete. Junto atravessaram a cidade a pedalar até ao Centro Cultural, à beira rio, onde decorreu o ato.

Jean Francesco Lupattelli enalteceu a participação portuguesa no processo de candidaturas de cidades a Capital Europeia do Desporto, na última década. Referiu: "Guimarães ganhou o título em 2013 e correu muito bem. E todos os anos Portugal tem uma cidade preparada para ganhar o título. Esta candidatura [de Viana do Castelo] é muito forte. Nestes dez anos posso garantir que é uma das melhores. Se não é a primeira, é a segunda".

O Presidente da ACES elogiou o facto de em Viana do Castelo "se poder praticar vários tipos de desporto". "É uma cidade que ama o desporto", concluiu.