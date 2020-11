Viana do Castelo substitui cerca 5800 luminárias por tecnologia LED

A substituição da iluminação pública por nova de tecnologia LED, em espaços públicos de Viana do Castelo, está concluída, num investimento "superior a 1,806 milhões de euros".

Segundo informação divulgada pela Câmara Municipal, foram substituídos "5.787 pontos de luz a norte e sul do rio Lima". A operação incluiu a colocação de novas luminárias LED no centro histórico, ruas diversas, jardins e espaços públicos da cidade, assim como em estradas e acessos e Zonas Industriais. E vai representar para o município "uma poupança anual superior a 294 mil euros".

"Com a instalação das novas luminárias com tecnologia LED é intenção do Município de Viana do Castelo contribuir para melhorar o desempenho energético - ambiental dos sistemas de iluminação pública e sistemas de iluminação decorativa", indica autarquia, referindo ainda que é seu objetivo "apoiar a transição para sistemas energéticos mais eficientes, seja pela melhor seleção de equipamentos, seja pela criação de boas práticas e de mecanismos de boa gestão, manutenção e monitorização das instalações". E ainda "reduzir o consumo energético municipal, com as subsequentes repercussões ao nível da redução, quer da fatura energética municipal, quer das emissões de Gases com Efeitos de Estufa - GEE (com particular enfoque para o CO2". "Com a implementação desta operação será possível obter uma poupança energética na ordem dos 57,9%", conclui.