Viana do Castelo vai ser montra da doçaria de 24 municípios do Minho

A iniciativa "Doces do Minho" vai levar a Viana do Castelo doçaria típica de 24 municípios entre 7 a 9 de outubro. A mostra, divulgada esta segunda-feira, vai decorrer no centro da cidade.



A Praça da República e a Porta Mexia Galvão serão palco do evento, que, além de exposição, degustação e venda da doçaria minhota, inclui a realização de workshops, showcookings, música, dança e animação.

A ação está inserida na iniciativa Jornadas Gastronómicas do Minho, promovida pelas Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, Cávado e Ave, que querem "mostrar ao público o que de melhor se põe à mesa no Minho".

Viana do Castelo recebe assim o evento, financiado pelo Norte 2020, focado na doçaria típica dos municípios que integram as três comunidades Intermunicipais.

Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, será a vez de Braga acolher o evento Minho Gastronómico, tendo como destaque o peixe. A iniciativa encerra em Guimarães a 4, 5 e 6 de novembro, dedicada à carne e aos caldos.