Viana do Castelo vai ter primeiro Balcão SNS 24 móvel do país

O município de Viana do Castelo vai ser o primeiro do país a disponibilizar um Balcão SNS 24 móvel.

O serviço será instalado numa Unidade Móvel de Saúde, que vai percorrer aquele concelho no apoio à população, e permitirá marcar consultas, realizar teleconsultas, renovar receitas médicas, consultar exames e atualizar dados dos utentes.

Segundo Luís Ferreira, membro da administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que esta segunda-feira assinou protocolo com a Câmara de Viana para concretização do projeto, existem atualmente 369 balcões do SNS 24 em território nacional, alguns deles instalados em juntas de freguesia, que permitem aos cidadãos "aceder pela via digital a serviços prestados pelo setor da saúde".

"Este, em Viana do Castelo, tem uma particularidade: é o primeiro que será pela via móvel", declarou Luís Ferreira, referindo que aquela plataforma se substitui a "determinados atos em que a presença física perante o médico é desnecessária". "Mesmo assim, também, a teleconsulta, que é uma área que estamos a desenvolver muito, pode ser potenciada por esta estrutura", indicou.

De acordo com aquele responsável do SPMS, o novo balcão móvel poderá ser instrumento de "combate à infoexclusão". "A administração pública tem consciência que há cidadãos com maior dificuldade no acesso a ferramentas digitais e, por isso, este balcão terá acesso facilitado e também o acesso ideal. O cidadão que não consegue utilizar o portal SNS 24, vai ter ajuda de um facilitador, de uma pessoa que foi formada pela equipa do SPMS e que em seu nome o apoia", explicou.