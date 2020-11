Viana é candidata oficial a Capital Europeia do Desporto 2023

A cidade de Viana do Castelo apresentou este sábado a sua candidatura oficial a Capital Europeia do Desporto em 2023. Será, segundo o presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACESPortugal), Nuno Santos, a única candidata a nível nacional e o resultado será conhecido em finais de 2021.

Na apresentação, este sábado de manhã, foi divulgado um vídeo em que dão o rosto pela candidatura os atletas Marta Paço (surf adaptado), Antoine Launay (kayak) e Manuela Machado (maratona), e também o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

"O resultado desta candidatura será divulgado no fim do ano de 2021. Entre o terceiro e o quarto trimestre. Processou-se esta primeira oficialização. Alguns requisitos já vêm de há quase um ano e meio, com a entrega de um questionário provisório, que antecipa o dossier de candidatura", adiantou Nuno Santos, referindo que o processo "culminará com uma visita de uma comissão composta por elementos dos outros países que vão fazer uma visita à cidade durante três dias". "Ainda não podemos garantir o que irá acontecer daqui a dois ou três meses, mas se tudo correr bem, a visita será feita entre o segundo e o terceiro trimestre, e quando houver a gala anual em Bruxelas, já se saberá se será Viana do Castelo", disse.

Este ano, a Capital Europeia do Desporto é Odivelas, mas outros municípios portugueses já ostentaram o título que começou por Guimarães em 2013. Na altura, aquela cidade minhota, foi também considerada "melhor cidade europeia do desporto". As mais recentes capitais europeias do desporto portuguesas, foram Gondomar em 2017, Braga no ano seguinte e Portimão em 2019.

Viana do Castelo parte para o desafio, segundo o vice-presidente e Vereador do Desporto da Câmara Municipal, com uma base forte e sustentada em termos desportivos, que em números se traduz em: 70 clubes, 40 modalidades oficiais, 160 equipas, 5000 atletas federados, 25 equipamentos desportivos com um média anual de "meio milhão de utilizações", e 50 eventos por ano. "Eu acredito", disse aquele responsável.

Já o autarca José Maria Costa comentou que aquele constitui "um grande desafio para Viana do Castelo". "Estou certo que com o grande trabalho que temos vindo a fazer com a nossa comunidade desportiva e associações, clubes e agrupamentos de escolas, vamos conseguir uma boa candidatura e ultrapassar as dificuldades da pandemia", disse, referindo: "Temos 2021 e 2022 para nos organizarmos. Estamos a preparar um plano ambicioso de investimentos na área das infraestruturas desportivas e vamos mobilizar toda a nossa comunidade".

Nuno Santos declarou que Viana do Castelo "tem condições de ganhar a candidatura". "Se continuar a cumprir todos os requisitos como cumpriu até aqui, de certeza absoluta que será Capital Europeia do Desporto em 2023 e também espero que também seja uma das cidades portuguesas a ganhar a melhor cidade europeia em toda a Europa", afirmou, comentando que, pelas experiências anteriores, as cidades que ostentaram o título ganharam em termos "desportivos com o aumento da prática desportiva e organização de eventos", que representam ganhos "económicos e turísticos". "As cidades portuguesas estão a ser conhecidas em toda a Europa. Vai-se ouvir falar de Viana do Castelo na Estónia, na ​​​​​​​Lituánia, na Hungria, Luxemburgo, Suíça, França, Itália, Grécia e por todo o Mundo, porque o nosso projeto está a ser expansivo nos continentes asiático, americano e africano", concluiu.