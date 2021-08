Viana engalanada para a Romaria d'Agonia. Festa vai ter "comes e bebes" na rua

A cidade de Viana do Castelo está engalanada com iluminação a elementos decorativos, como habitualmente, para a Romaria d'Agonia. Apesar da pandemia a festa deste ano já terá 11 espaços de "comes e bebes" na rua e a Comissão de Festas aguarda ainda autorização para que se instalem divertimentos no Campo d'Agonia.

Segundo comunicado divulgado esta manhã pela organização da Romaria, foram instaladas "meio milhão de lâmpadas colocadas em 2.000 peças montadas por toda a cidade de Viana do Castelo, incluindo 142 arcos nas ruas". A iluminação será ligada a partir das 21.30 horas deste sábado.

De acordo com a Comissão de Festas, no Campo d"Agonia, vão "funcionar igualmente a partir deste fim de semana, 11 espaços de "comes e bebes", devidamente autorizados e sujeitos ao cumprimento das regras sanitárias em vigor, nomeadamente entradas controladas, distanciamento e venda em serviço de take-away".

E acrescenta: "A Comissão de Festas aguarda ainda as autorizações legais para a instalação e funcionamento, também no Campo d"Agonia, de um número limitado de divertimentos infantis e familiares, a ser concretizado nos próximos dias".

O programa das festas d'Agonia deste ano, ainda condicionado pela pandemia, começa no sábado com a abertura de uma feira de artesanato no Jardim Público de Viana do Castelo. Quarenta e três artesãos do concelho vão na centenária iniciativa, após não se ter realizado em 2020.

A abertura da feira será às 16 horas e, da parte da manhã, será inaugurada uma exposição dos cartazes concorrentes ao "Cartaz Oficial da Romaria da Senhora d"Agonia 2021", no antigos paços do concelho. O momento terá transmissão em direto nas redes sociais.

Segundo comunicado da Comissão de Festas, no Jardim Público, estará patente ainda uma exposição de rua, fotográfica e documental sobre as "Memórias da Romaria d"Agonia", que "conta a história e evolução, mostrando ainda os seus mais emblemáticos momentos, que através de "QR Codes" e telemóveis permite viajar ao longo das várias décadas" da festa.

Ainda no sábado, pelas 10 horas, a abre ao público um Posto de Informação dedicado à Romaria, instalado no edifício dos Antigos Paços do Concelho, na Praça da República.

O programa das festas incluirá, este ano, apesar da pandemia, números tradicionais com público no Centro Cultural da cidade, como concertos, Festa do Traje, Festival de Folclore e também celebrações eucarísticas no santuário da Senhora d'Agonia.

A restante programação, como a Procissão ao Mar e o Desfile da Mordomia, que costuma juntar nas ruas de Viana cerca de meio milhar de mulheres trajadas, decorrerá online.