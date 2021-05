Viana espera novo Bispo nas festas d'Agonia

A Diocese de Viana do Castelo espera, nas próximas festas d'Agonia, em agosto, ter um novo Bispo a presidir às celebrações religiosas. Com o processo de nomeação prestes a ser concluído, tendo em conta o tempo habitualmente previsto, a expectativa é que brevemente seja conhecido o nome do substituto de D. Anacleto Oliveira, que faleceu num acidente rodoviário no Alentejo em setembro do ano passado.

"[A nomeação] pode ser para breve. Estamos à espera para receber de braços abertos o novo Bispo. Gostaríamos que viesse até ao verão. E eu [como pároco de Monserrate, que recebe as cerimónias religiosas das festas da cidade] gostaria o de ter na Romaria da Senhora d'Agonia", declarou ao JN o padre Vasco Gonçalves, antigo chefe de Gabinete de D. Anacleto. "Respeitamos o ritmo dos superiores do Vaticano, de Roma. Sabemos que muitas vezes o tempo que leva é para apurar a pessoa mais própria para esta missão", refere.

Desde que D. Anacleto Oliveira de 74 anos, morreu em 18 de setembro de 2020, num acidente de automóvel, quando regressava a Viana, após umas férias no Algarve, a Diocese está entregue às mãos do administrador diocesano, Monsenhor Sebastião Ferreira.

"Quem está minimamente dentro das questões da Igreja, sabe que o processo ainda está no tempo normal", entende o padre Vasco Gonçalves, comentando também que, após a morte do anterior Bispo, "a abertura do processo de substituição não foi imediata".

"Fomos apanhados de surpresa. Demorou algum tempo. O normal, o que se indica de forma universal, é que o processo de nomeação de um Bispo demore oito a nove meses. E depois também temos a questão da pandemia", evidenciou. "Na Diocese de Viana estamos com expectativas, mas sem pressas e sabemos que estamos no tempo normal", acrescentou.

A Romaria d'Agonia deste ano tem data marcada para de 19 a 22 de agosto e, à semelhança do que aconteceu no ano passado, incluirá cerimónias religiosas, sujeitas a restrições relacionadas com a pandemia. Em 2020, o Bispo D. Anacleto presidiu às mesmas, que se realizaram ao ar livre, na zona em frente ao Santuário da Senhora d'Agonia.