Viana espera que funicular de Santa Luzia retome marcha no dia do centenário

O funicular de Santa Luzia, em Viana do Castelo, parado desde agosto de 2022, cumpre cem anos de existência no próximo dia 2 de junho e a Câmara Municipal aguarda que seja possível a sua entrada em atividade no dia de aniversário.

A autarquia anunciou, esta quarta-feira, o programa das comemorações do centenário, que decorrerão nos dias 2, 3 e 4 do próximo mês, mas sem adiantar qualquer informação sobre a retoma das viagens daquele equipamento.

Questionado pelo "Jornal de Notícias", o gabinete de comunicação de imagem da Câmara respondeu que a reativação do funicular está pendente do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT).

"A Câmara Municipal de Viana do Castelo informa que as duas carruagens do elevador de Santa Luzia chegam nos próximos dias. A vistoria, responsabilidade do IMT, está agendada para 31 de maio, estando o retomar do funcionamento do elevador dependente da mesma", declarou.

Em fevereiro, o autarca de Viana do Castelo, Luís Nobre, anunciou que as viagens do funicular serão retomadas a 2 de junho, dia em que este cumpre 100 anos, com o equipamento e respetivas estações remodelados, acessos melhorados e com uma nova imagem alusiva ao centenário.