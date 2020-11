Viana liga as luzes de Natal mas pede distanciamento social

A iluminação de Natal de Viana do Castelo foi ligada esta sexta-feira cerca das 20 horas, com um espetáculo multimédia que atraiu gentes à cidade.

Durante a animada exibição de luz acompanhada de canções alusivas à época que se aproxima, surge uma mensagem a pedir distanciamento social: "Mantenha a distância por si e pelos outros".

Praticamente um mês mais cedo que em anos anteriores, com mais luz e som, a decoração natalícia chegou para ficar até 10 de janeiro.

À semelhança do que aconteceu em 2019, a iluminação contempla um espetáculo multimédia sincronizado com música na Avenida dos Combatentes, desta vez com maior duração e extensivo à árvore de Natal gigante instalada ao fundo dessa mesma avenida na Praça da Liberdade.

A iniciativa é organizada pela Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), com o apoio financeiro da Câmara Municipal. Segundo o presidente da AEVC, o investimento em iluminação este ano ronda "os 170 mil euros, mais 20 mil em relação a 2019, por conta da interatividade dos equipamentos instalados" na cidade. Cerca de 25 ruas, largos e praças estão enfeitados a partir desta noite.