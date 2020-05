Viana organiza Romaria d' Agonia virtual para ser seguida a partir de casa

A Câmara de Viana do Castelo anunciou, esta quinta-feira à noite, noite que a Romaria de Nossa Sengora d' Agonia 2020 não irá acontecer nos moldes tradicionais, face à pandemia, mas que está a ser preparado um programa alternativo que mantém "o cerne da homenagem à padroeira".

A realização das festas motivou uma reunião, quinta-feira à tarde, das entidades envolvidas na organização, com as informações emanadas pelas autoridades de saúde, Governo, Bispo Diocesano e da Conferência Episcopal Portuguesa, em cima da mesa.

Decidiram, segundo comunicado divulgado pela autarquia, que "não existem condições para a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Agonia nos moldes de anos anteriores". Mas que,

garantindo "todas as condições sanitárias", será "salvaguardo o cerne da homenagem à padroeira" vianense.

"A programação das festas de Viana do Castelo assumirão novos moldes, adequados às novas circunstâncias vividas e às restrições impostas, pelo que as celebrações litúrgicas no santuário de Nossa Senhora da Agonia a 20 de Agosto serão realizadas com todos os condicionalismos de representação presencial que forem autorizados pelas autoridades de saúde e os normativos do Governo e orientações da Conferência Episcopal Portuguesa", informou a Câmara de Viana referindo que serão utilizados "meios alternativos disponíveis (rádio, televisão e digital) para que os devotos possam, na segurança de suas casas, acompanhar e celebrar o dia da padroeira".

O mesmo comunicado adianta que a Comissão de Festas irá "preparar um conjunto de propostas, utilizando os mesmos meios digitais e de comunicação, para assinalar os principais momentos da Romaria de forma a que nas suas casas, em Viana do Castelo, em Portugal e na Diáspora, possam ser assinalados os momentos altos da programação das festas".