Viana perdoa dois meses de renda a habitantes em bairros sociais e concessionários

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou esta quarta-feira que vai isentar do pagamento de rendas, nos meses de abril e maio, as casas de habitação social e os espaços municipais concessionados.

A medida abrange 235 arrendatários e ainda postos no mercado e feira, os cafés e o posto de turismo da cidade. "Trata-se de uma medida que visa mitigar as dificuldades sentidas e os impactos na vida das famílias do concelho de Viana do Castelo", lê-se em comunicado da Câmara Municipal, liderada por José Maria Costa (PS), referindo-se que a isenção abrange também "o pagamento as concessões, rendas e taxas de Abril e Maio para o Mercado Municipal, Feira Semanal e Terrado e cafés e bares que funcionam em espaços concessionados pela autarquia".