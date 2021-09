Viana recusa parar obras na antiga praça de touros

Luís Moreira Hoje às 22:57 Facebook

Protoiro anuncia que o tribunal suspendeu a demolição, mas a Câmara diz que a decisão não é final.

As obras de construção da Praça Viana, no local da praça de touros, param ou não? A federação Protoiro diz que o Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) lhe deu razão na providência cautelar que patrocinou nesse sentido. A Câmara de Viana do Castelo contrapõe que nada vai parar porque, assegurou ontem ao JN, ainda não há uma decisão judicial final.

Esta terça-feira, a Protoiro anunciou que o TCAN reenviou para o Tribunal Administrativo de Braga a providência cautelar - inicialmente rejeitada - interposta para impedir a demolição da praça de touros de Viana do Castelo e a construção da "Praça Viana", que irá acolher atividades desportivas. Na ação, exige ainda a reposição da estrutura demolida em abril.