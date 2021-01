Viana resgatou navio Gil Eannes da sucata há 23 anos

O antigo navio-hospital da frota bacalhoeira, Gil Eannes, foi resgatado da sucata há 23 anos para ser transformado em museu flutuante na cidade de Viana do Castelo.

A embarcação esteve para ser abatida num sucateiro de Alhos Vedros, mas a Câmara Municipal de Viana, na altura presidida por Defensor Moura, lançou-se com êxito numa missão de resgate, que permitiu angariar cerca de 250 mil euros para a sua compra.

A 31 de janeiro de 1998, o navio chegou a Viana do Castelo. Começou a ser recuperado e atualmente é o mais visitado da cidade e região. Já superou um milhão de visitantes. E em 2020, apesar da pandemia, recebeu 40.427.

No próximo dia 31, domingo, a Fundação Gil Eannes vai assinalar, através de meios digitais, os 23 anos da sua chegada a Viana. Segundo comunicado divulgado, esta sexta-feira, pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, um filme promocional e mensagens alusivas à data serão publicadas nas redes sociais.

O Gil Eannes foi construído nos Estaleiros de Viana do Castelo em 1955, tendo como missão apoiar a frota bacalhoeira portuguesa nos mares da Terra Nova e Gronelândia. A sua principal função foi prestar assistência hospitalar aos pescadores e tripulantes da frota bacalhoeira mas também foi navio capitania, navio correio, navio rebocador, garantindo abastecimento de mantimentos, redes, isco e combustível aos navios da pesca do bacalhau.

Ficou, durante anos, abandonado no cais do porto de Lisboa, até ser vendido a um sucateiro para abate em 1997. Após resgate e início de obras de restauro abriu como navio-museu no ano seguinte.