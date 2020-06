Viana tem uma nova capela de São Pedro junto à praia

Uma nova Capela de São Pedro foi inaugurada, este domingo, na Praia Norte, em Viana do Castelo. A capela foi construída de raiz junto a um bairro de pescadores, a escassos metros da praia, no âmbito de uma empreitada de valorização do espaço público.

A zona de implantação, junto ao núcleo habitacional do Bairro dos Pescadores, confina com os Estaleiros Navais de Viana do Castelo.

A cerimónia de inauguração decorreu este domingo e incluiu uma missa campal presidida pelo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira.

O projeto está incluído nas intervenções do Programa Polis Litoral Norte, que contemplaram ainda, no local, um parque de estacionamento com capacidade para 152 lugares e uma zona de lazer e merendas junto da Capela de S. Pedro.

A nova capela junta-se à renovada Praia Norte, obra promovida no âmbito da empreitada de Defesa Costeira, Proteção de Pessoas e Bens e Requalificação da Frente Marítima da Praia Norte, pela Polis Litoral Norte.

Um investimento de cerca de 3.1 milhões de euros, comparticipado pelo POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos).