Viana vai angariar prendas de Natal para 500 crianças carenciadas

A Câmara de Viana do Castelo vai angariar prendas de Natal para mais de 500 crianças carenciadas do concelho.

Será através da campanha "Viana + Presente(s)", a realizar entre os dias 2 e 16 de dezembro. A iniciativa é dirigida aos funcionários municipais, população e empresas da região.

A autarquia vai disponibilizar uma lista de meninos e meninas, com as respectivas idades, para que os interessados possam escolher a quem querem oferecer uma prenda. "Quem quiser juntar-se a esta iniciativa irá, pois, assumir a responsabilidade de comprar um presente para a criança que elege, até dia 16 de dezembro", informa hoje a Câmara em comunicado, referindo que "as prendas deverão ser deixadas no Serviço de Atendimento ao Munícipe, no bar da torre do liceu ou na sede dos Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais de Viana do Castelo".

PUB

À medida que os presentes forem entregues, "será construída uma árvore de Natal" com os embrulhos e, na fase seguinte, as equipas locais irão iniciar a entrega dos presentes às crianças".

A entrega das prendas solidárias decorrerá de 18 e 23 de dezembro.