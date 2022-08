"Virgem de Fátima" leva Senhora d'Agonia ao mar

A embarcação de pesca "Virgem de Fátima", vai transportar o andor de Nossa Senhora d'Agonia, na tradicional Procissão ao Mar, que se realiza este sábado, no âmbito das festas da padroeira dos pescadores em Viana do Castelo.

A missão cabe todos os anos a um armador diferente. Este ano, está entregue a Graciano Salgueiro e Marco Fernandes, pai e filho, segundo informação divulgada esta tarde pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.

A Procissão ao Mar é um dos números do programa da Romaria d'Agonia que mais gente costuma atrair. Milhares de pessoas apinham-se à beira rio, ao longo da marginal, para assistir à saída e desfile das embarcações para Mar (até à saída da barra). Antes as mesmas são benzidas, após uma alocução, pelo Bispo da Diocese. Sendo o momento ainda precedido por uma eucaristia no santuário de Nossa Senhora d'Agonia.

Graciano Salgueiro, pescador desde os 11 anos, e que diz ter "mais sal que o bacalhau", levará o andor da padroeira acompanhado pelo filho, Marco Fernandes, atual mestre da embarcação.

Ambos partilham o orgulho de ver pela segunda vez este barco a cumprir esta honrosa tarefa, "sempre, com uma grande emoção".

Esta noite, ainda para preparar a Procissão ao Mar de amanhã, o povo da ribeira vai sair às ruas para a confecção dos tapetes de sal colorido, por onde o andor da Senhora vai passar.

Estão preparadas 30 toneladas de sal colorido para enfeitar o chão de cinco ruas. O momento é vivido com uma multidão ao redor a assistir, a beber nos bares e a dançar na rua. À semelhança de todos os anos, participam figuras públicas.

PUB

Marcelo Rebelo de Sousa vai, esta noite a partir das 21 horas, percorrer a avenida principal (Combatentes da Grande Guerra) da cidade e vai até à ribeira.

Também o Presidente do PSD Luís Montenegro anunciou que irá visitar a ribeira cerca das 23 horas. O cantor Marco Paulo, tem também presença anunciada. E é de esperar também que Tiago Brandão Rodrigues, este ano presidente da comissão de honra d'Agonia, ajude os habitantes a confecionar tapetes, como já é habitual há vários anos. Em alguns deles, ao lado do Primeiro Ministro, António Costa.