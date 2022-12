Vitor Paulo Pereira eleito líder da Federação do PS de Viana do Castelo

O presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira foi eleito esta sexta-feira à noite, presidente da Federação do PS de Viana do Castelo. Candidato único, obteve 96,46% dos votos, numa eleição que contou com a participação de 454 votantes.

Vítor Paulo Pereira sucede a Miguel Alves, que renunciou à liderança daquela Federação Distrital, após a sua demissão como secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

Miguel Alves tinha sido reconduzido a líder dos socialistas do distrito de Viana do Castelo, cerca de duas semanas antes, numa eleição em que obteve 91% dos votos.

Vítor Paulo Pereira, comentou o resultado expressivo obtido pela sua candidatura, numa eleição que contou ainda com maior participação que a última.

"É sinal de responsabilidade, uma vez que as pessoas confiam na Federação que eu lidero. Prometi aos militantes do distrito que esta seria uma Federação de partilha, que assume riscos e que poderão existir decisões individuais e difíceis, mas sempre em consequência de uma reflexão partilhada e de confronto de opiniões", declarou o novo líder, que também comentou o desempenho político do seu antecessor.

"É justo avaliar a liderança anterior, de Miguel Alves, como positiva. O partido ganhou proeminência, importância, conseguiu trazer projetos estruturantes para o distrito", afirmou.

Vitor Paulo Pereira de 53 anos, doutorado em História Contemporânea, é autarca de Paredes de Coura desde 2013 e cumprir atualmente o último mandato. Referiu que assume a Federação socialista, "com vontade de fazer muito pelo distrito e pelas pessoas". E acrescentou: "A partir de agora serei sempre avaliado pelas performances políticas, mas as performances políticas não estão acima do nosso território e da vida das pessoas do nosso distrito".