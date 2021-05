Viúva ganha meio milhão de euros numa raspadinha em Viana do Castelo

Uma mulher, com cerca de 50 anos, viúva há cerca de cinco meses, foi bafejada pela sorte ao jogar numa raspadinha com prémio de 500 mil euros, num café em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.

O caso aconteceu no passado sábado, dia 1 de maio, ao início da manhã, e a quantia foi levantada esta quinta-feira pela premiada na Santa Casa da Misericórdia.

O proprietário do estabelecimento "O Nosso Café", onde saiu o prémio, Mário Queirós, conta que se tratou de uma raspadinha que custa 10 euros e que multiplica por 100 o valor do prémio. "Saiu-lhe 100 vezes cinco mil euros", explicou.

"É uma cliente que veio cá tomar o seu café matinal e costuma jogar. Comprou duas ou três raspadinhas e saíram-lhe 15 euros. Jogou mais uma dessas de 100x e pronto, saiu", relata Mário, referindo que a mulher ficou incrédula. "No princípio pensava que tinham saído 50 mil euros e ficou um bocado em estado de choque. Depois eu disse que eram 500 mil e ela bloqueou completamente", acrescentou Mário, considerando que foi "um prémio bem entregue". "É merecido. É uma senhora que teve o azar de ficar viúva, há cinco meses."

A premiada, que vive na região de Viana do Castelo, pediu o anonimato.

Para Mário, o acontecimento é motivo de "grande alegria". "Eu e a minha mulher, Paula Queirós, estamos aqui há nove anos, e já demos há quatro ou cinco anos, um prémio de dez mil e, há dois, um de cinco mil. Agora fomos surpreendidos, no dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, com este de 500 mil euros. É bom para a nossa casa", concluiu.