WestSea prevê aumento de reparação naval e 120 novos empregos em Viana do Castelo

O administrador da Martifer, Carlos Martins, estima um aumento de 60% da faturação, através da reparação naval, e a criação de 120 novos postos de trabalho, com a dragagem do canal de acesso aos estaleiros de Viana do Castelo.

Carlos Martins, que discursava esta terça-feira durante a cerimónia de lançamento da empreitada, num investimento de 17,4 milhões de euros, disse que, em 2019, a WestSea, subconcessionária dos estaleiros, "bateu o recorde de faturação, com 93,4 milhões de euros", mas que a "dimensão do canal" de acesso à empresa "limitou" o crescimento das reparações navais, sendo que, em seis anos, foram requalificados mais de 220 navios.

"Muitos dos nossos clientes podiam trazer mais navios para reparar, mas estamos limitados à dimensão do canal. Os navios só conseguem sair em maré e, há muitos que podiam e que não vêm, porque não temos profundidade necessária. Este projeto vai potenciar e dar outra dimensão aos estaleiros de Viana do Castelo", disse Carlos Martins durante a sessão presidida pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

