Mural no Aquamuseu alerta para poluição em rios e mares

Um mural com cerca de 50 metros, dedicado à temática da poluição em ambiente aquático, assinala hoje o 16º aniversário do Aquamuseu do rio Minho em Vila Nova de Cerveira.

A intervenção artística intitulada 'LowPlastArt" Project - Pintura Mural' é da autoria de Acácio de Carvalho e foi executada com a colaboração de Daniela de Carvalho e Lúcia Nunes.

O artista concebeu uma pintura "com inspiração num jogo de elementos geométricos e animais do mundo marinho e dos Oceanos em geral". O objetivo é "alertar para a problemática da poluição ambiental em geral e, em particular, para o excesso do uso de plástico e consequente poluição" de rios e mares.

O mural foi criado no espaço exterior do Aquamuseu do rio Minho no Parque de Lazer do Castelinho. A obra integra a candidatura "LowPlast - a arte de reduzir o plástico",

promovida pelo Aquamuseu do Rio Minho - Município de Vila Nova de Cerveira, em parceria com a Fundação Bienal de Arte Cerveira, a Associação Portuguesa do Lixo Marinho e o Instituto Interdisciplinar de Artes - DTK (Noruega), financiado pelos EEA Grants.

Acácio de Carvalho foi premiado na Bienal Internacional de Arte de Cerveira em 2001 e tem vindo a colaborar com a Fundação Bienal de Arte de Cerveira na criação de projetos artísticos de grande escala, como em 2018 a obra "Assalto ao Castelo" em Vila Nova de Cerveira e, em 2019, uma pintura de um mural na vila de San Sperate (Sardenha, Itália).

Recentemente criou também "Ilhas de plástico" no rio Minho, com o objetivo de sensibilizar o público para a poluição aquática.