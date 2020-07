24 horas a correr entre as freguesias de Vila Nova de Cerveira

Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

São 105kms entre vales e rios e uma previsão de 24h horas para completar um desafio endurance pelas 15 freguesias (antigo mapa administrativo) do concelho de Vila Nova de Cerveira, em Viana do Castelo. O desafio tem partida agendada para as 21 horas e 30 desta sexta-feira, dia 31 de julho, do centro histórico cerveirense.

A iniciativa é de um pequeno grupo de amigos apaixonados pelo desporto em contacto com a natureza vai concretizar esta aventura sem caráter competitivo.

Entre o serpentear dos rios Minho e Coura e o património natural, Vila Nova de Cerveira acena com um "extraordinário leque de paisagens exuberantes", revelando se um dos destinos privilegiados para os adeptos da corrida na montanha.

Leia mais em Alto Minho TV